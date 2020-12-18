Дело MH17: расследование сосредоточено на экипаже "Бука"

Дальнейшее расследование дела о катастрофе MH17 на Донбассе летом 2014 года сосредоточено на установлении экипажа зенитно-ракетной установки "Бук". Также пытаются установить подозреваемых выше по иерархии.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, на суде в Нидерландах выступят свидетели, имена которых будут засекречены в целях безопасности. Он также подчернкул, что следствие не остановится на нынешних четырех обвиняемых.

"Очень важным является установление всех лиц, причастных к этому страшному преступлению. Могу лишь сообщить, что задача участников совместной следственной группы не изменилось. Сейчас расследование направлено на установление экипажа установки "Бук" и лиц, находящихся выше по иерархии", - добавил Мамедов.

Напомним, ранее сообщалось, что суд по делу MH17 решил допросить российских военных из 53-й зенитно-ракетной бригады в Курске. Следствие хочет установить их причастность к транспортировке "Бука" на Донбасс.

Также суд уже отклонил рассмотрение альтернативных версий крушения рейса MH17. В Нидерландах пытаются доказать, что пассажирский самолет сбил российский "Бук", а к катастрофе причастна Россия.