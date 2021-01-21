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Дела Майдана: ЕСПЧ обвинил Украину в нарушениях прав человека

Автор: Анастасия Рокитна

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в ряде дел относительно событий Революции Достоинства. В решении говорится о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть протестующих.

Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Суд принял решение по делам Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины.

"Суд установил, в частности, что органы власти умышленно применяли жестокое обращение и что государство было ответственным за убийство одного из протестующих. Суд также отметил, что многие из решений о содержании под стражей были самовольными", - говорится в заявлении.

Также, по решению ЕСПЧ, официальные расследования в отношении этих событий во многих случаях были неэффективными.

Напомним, суд разрешил заочное расследование против бывшего министра внутренних дел Украины Александра Захарченко.

Отметим, более подробно о годах расследований этого дела в материале РБК-Украина "Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана".

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