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Данилов заявил об угрозе национальной безопасности Украины

Новина українською → Киев, Четверг 29 октября 2020 09:29
Данилов заявил об угрозе национальной безопасности Украины Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный характер. Он заявил об угрозе национальной безопасности Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, некоторые решения органов госвласти также несут антиконституционный характер.

"Полагают, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", - написал он.

Данилов не уточнил, о каком именно решении идет речь. Это может быть связано с решением Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования.

Напомним, вчера КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

В комментарии РБК-Украина представитель суда объяснил такое решение. КСУ заявил о давлении со стороны органов исполнительной власти. Он не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

У Зеленского изданию заявили, что такие решения могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

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