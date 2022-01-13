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Данилов назвал план Путина по Украине

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Киев, Четверг 13 января 2022 08:46
Данилов назвал план Путина по Украине Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал план президента России Владимира Путина по Украине. Он хочет уничтожить Украину как государство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Данилова "Украинской правде".

Он напомнил, что Россия аннексировала Крым, а затем оккупировала часть Донецкой, Луганской областей для того, чтобы Украина отвлекла внимание от полуострова.

"Давайте начинать с самого начала. Какой план у Путина? Он довольно прост, мы об этом публично говорим - это уничтожение нас как государства",- заявил Данилов.

Минские соглашения, которые были подписаны, как считает политик, под дулом автомата, не могут быть применены именно в том виде, в котором они есть.

"Какой план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация в нашей стране. Если только произойдет внутренняя дестабилизация, потом он будет иметь возможность воспользоваться этой дестабилизацией для того, чтобы сделать свое черное дело. Точка. Если не будет внутренней дестабилизации, будет гораздо сложнее выполнять те задачи, которые они поставили перед собой", - заявил он.

Данилов считает, что у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не произойдет.

"Что мы видим на сегодняшний день? То, что касается политической дестабилизации именно за счет сил, аффилированных с Российской Федерацией после закрытия телеканалов, после определенных наших превентивных процедур, сделать им это сложно", - считает он.

По его словам, у РФ остается энергетическое направление.

"То, что происходит с энергетикой в мире, это не только в нашей стране. Это довольно многогранная такая проблема. Почему? Потому что здесь и COVID, тут и Китай, здесь и Тайвань, тут и Индия, здесь очень много процессов", - считает он.

Напомним, США видят в действиях России намерение напасть на Украину.

Кроме того, The New York Times писал, что Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

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