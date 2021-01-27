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Только "да" или "нет": в Раде отрицают манипуляции с вопросами на референдуме

Новина українською → Киев, Среда 27 января 2021 08:59
Только "да" или "нет": в Раде отрицают манипуляции с вопросами на референдуме Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

В Верховной раде отрицают возможность манипуляций с вопросами во время референдума. Вопросы будут конкретными и без двоякого смысла.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Под знаком опроса. Как и зачем Рада приняла закон о референдуме".

Одной из дискуссий закона о референдуме было то, не станет ли он инструментом для манипуляции общественным мнением. Изначально главные опасения были связаны с тем, что политики через него будут продвигать нужные им инициативы.

Как объяснял в интервью РБК-Украина директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, главное это процедура формулировки вопроса. В зависимости от этого можно получить либо положительный, либо отрицательный ответ.

"Если мы спрашиваем, как вы относитесь к закону о продаже земли, люди в основном говорят "отрицательно". Если мы спрашиваем, должен ли собственник земли иметь право ее продать, то большинство считает, что да", - отмечал Паниотто.

В рабочей группе по разработке законопроекта о народовластии утверждают, что все риски касательно постановки вопроса ко второму чтению были учтены. Как объяснила член группы, эксперт Центра политико-правовых реформ и коалиции РПР Юлия Кириченко, в финальную редакцию перенесли все требования к вопросам из Кодекса надлежащей практики по референдумам Венецианской комиссии.

Председатель подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алина Загоруйко отметила, что вопрос референдума предполагает только один ответ: "да" или "нет".

Напомним, вчера Верховная рада окончательно приняла закон о референдуме. РБК-Украина расписало основные моменты этого закона.

Также сообщалось, что оппозиция оценила риски закона о референдуме.

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Под знаком опроса. Как и зачем Рада приняла закон о референдуме
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Под знаком опроса. Как и зачем Рада приняла закон о референдуме