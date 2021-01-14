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Число нардепов могут сократить до 300: ВР рекомендуют окончательно одобрить закон

Автор: Юлия Струк

В Украине могут сократить число народных депутатов до 300. Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует окончательно принять президентский законопроект №1017.

Такое решение члены комитета приняли в ходе сегодняшнего заседания.

Отметим, законопроект поддержали 17 членов комитета. Против выступил один парламентарий и пять - воздержались.

Предусмотрено, что после вступления в силу этого закона парламент, избранный до вступления документа в силу, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины.

Напомним, 4 февраля прошлого года Рада предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады и закреплении пропорциональной избирательной системы). За это проголосовали 236 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года Конституционный суд Украины обнародовал заключение о признании конституционным сокращения количества народных депутатов с 450 до 300.

Этот законопроект глава государства внес в парламент 29 августа в позапрошлом году.

В сентябре 2019-го Верховная рада направила проект в КСУ с просьбой дать заключение о его конституционности.

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