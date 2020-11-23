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Четыре страны присоединились к санкциям против РФ за агрессию против Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Еще четыре страны присоединились к европейским санкциям в отношении России за агрессию против Украины. Персональные санкции в отношении 41 человека и 28 организаций будут действовать до 15 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Сегодня к антироссийским санкциям присоединились страны-кандидаты на вступление в Европейский союз - Черногория и Албания. Также санкции против Российской Федерации поддержали Лихтенштейн и Норвегия.

"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета Европы. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Совета Европы.

Напомним, санкции против России за агрессию против Украины были продлены Европейским союзом в начале сентября 2020 года. Санкции продлили на полгода.

Кроме того, в октябре ЕС согласовал введение санкции против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

Как писало РБК-Украина, введение санкций против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом блокировалось Кипром.

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