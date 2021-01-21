Только через Россию: в Раде объяснили, как Медведчук может вернуться в ТКГ

Народный депутат Виктор Медведчук может вернуться в Трехстороннюю контактную группу только в составе российской делегации. Команда президента Владимира Зеленского не рассматривает возможности привлечения Медведчука к переговорам в ТКГ.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, говорится в материале РБК-Украина "Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными".

"Это может произойти только тогда, когда Россия официально включит Медведчука в состав своей делегации в ТКГ. Она это может сделать, несмотря на то, что он является гражданином Украины. Но для этого Медведчук должен получить определенные полномочия, например, от МИД РФ, что он выступает в процессе минских консультаций как представитель России", - пояснил Мережко.

Он отметил, что правительство Украины даже теоретически не рассматривает возможность включения Медведчука в ТКГ.

"Насколько я знаю, такого намерения нет, ни у президента, ни у Министерства иностранных дел. Об этом речь не идет", - добавил нардеп.

Напомним, вчера появилась информация, что оккупационные власти ОРДЛО передадут Украину в одностороннем порядке 9 человек. Позже стало известно, что это планируют сделать нардепу Виктору Медведчуку. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такое решение ударом по нормандскому формату.

Также сообщалось, что украинские спецслужбы проведут дополнительную проверку пленных, о скорой передаче которых заявили в ОРДЛО.