Буданов пів року на посаді: як новий керівник ОП змінив систему влади

Рівно пів року тому тоді ще керівник ГУР Кирило Буданов неочікувано очолив Офіс президента. І хоча за ці пів року радикальних кадрових змін на Банковій не відбулося, роль та місце ОП в загальноукраїнській системі координат помітно скорегувалися.
Як змінилися система влади та стосунки між президентом та головою його Офісу після приходу Буданова – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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За час керівництва Буданова Офіс президента перестав бути універсальним центром прийняття всіх рішень, перетворившись, скоріше, на головний операційний штаб. Головні відмінності підходу Буданова:
Децентралізація та самостійність. Якщо раніше профільний заступник голови ОП у неформальній ієрархії де-факто стояв вище за будь-якого міністра, то за нової конфігурації ситуація помітно змінилась. Міністри стали самостійнішими, значно більше стало контактів між Банковою та Радою і зокрема фракцією "Слуги народу".
Відмова від мікроменеджменту. За словами джерел РБК-Україна, Андрій Єрмак – якого позаочі постійно називали "віце-президентом" – намагався персонально контролювати абсолютно усі сфери життя країни, від економіки до фронту, від мирних переговорів до призначення місцевих керівників, і навіть до футболу.
Буданов натомість делегує завдання і не намагається бути скрізь одночасно. Десятки робочих груп, створених попередником, припинили свою діяльність.
Військовий стиль. Новий керівник зберіг певну автономність, яку мав у ГУР. На робочому місці він носить військову форму та нерідко апелює до свого військового досвіду під час нарад.
Як констатують співрозмовники РБК-Україна у владі – епоха Єрмака повністю завершена: колишній очільник ОП "злетів із радарів" і займається власною судовою справою, а його вплив, що в значній мірі тримався на інтригах, нівельовано.
Високопосадовці, яких раніше вважали "його людьми", насправді ж виявились "людьми президента" і в абсолютній більшості зберегли свої посади, порвавши контакти з попереднім "патроном".
Зміна очільника Офісу радикально змінила і формат відносин з президентом. Замість персональної дружби та спілкування ледь не в режимі 24/7, на яких трималася тандем Зеленського-Єрмака раніше, взаємодія президента з новим головою його Офісу стала більш формалізованою та робочою, без настільки глибокого особистісного компоненту.
Але процес "притирки" між Зеленським та Будановим проходив не гладко:
Ризик політичної конкуренції. Висока публічна активність Буданова та його статус "героя війни" стали викликом для команди президента, де вимагається стовідсоткова лояльність. Вперше в історії України голова президентської канцелярії став сприйматися як потенційний електоральний конкурент своєму шефу, що викликало напруження в контексті потенційних виборів у майбутньому.
Криза та порозуміння. Навесні "розбіжності в темпераментах" ледь не призвели до розриву, а в кулуарах ходили чутки про літню відставку Буданова. Проте відверта розмова щодо формату співпраці допомогла зняти напругу. Обом довелося піти на певні "емоційні поступки", і наразі позиціям Буданова нічого не загрожує.
Дистанціювання від минулого. На відміну від попередника, Буданов не супроводжує Зеленського у всіх відрядженнях. Президент сам ініціював відмову від моделі, коли керівник ОП постійно перебуває поруч, і Буданов намагається не повторювати помилок минулого.
З часом Буданов дещо знизив свою медійну активність, зосередившись на рутинних процесах.
Зокрема – на налагодженні співпраці з парламентом. Саме для порятунку працездатності Ради (щоб вона "на апараті ШВЛ протягнула хоча б рік") Буданов, спільно з керівництвом ВР, ініціював прямі зустрічі президента з депутатами.
Цей крок дав конкретний результат: Рада почала дещо активніше голосувати за законопроєкти, необхідні для виконання зобов'язань перед Заходом. Формат зустрічей із фракцією виявився вдалим, і наступна подібна розмова президента з депутатами попередньо планується на День незалежності.