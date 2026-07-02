Буданов пів року на посаді: як новий керівник ОП змінив систему влади

Головне: Децентралізація влади: Буданов відмовився від мікроменеджменту, делегувавши повноваження, завдяки чому міністри отримали більше самостійності.

Буданов відмовився від мікроменеджменту, делегувавши повноваження, завдяки чому міністри отримали більше самостійності. Кінець епохи Єрмака: Ексочільник ОП повністю втратив вплив, а його колишні кадри тепер підпорядковуються безпосередньо президенту.

Ексочільник ОП повністю втратив вплив, а його колишні кадри тепер підпорядковуються безпосередньо президенту. Новий формат відносин: Взаємодія президента та керівника ОП стала суто робочою, без неформальної дружби та постійного супроводу президента.

Взаємодія президента та керівника ОП стала суто робочою, без неформальної дружби та постійного супроводу президента. Подолання кризи: Навесні між президентом і Будановим виникла напруга, проте конфлікт вдалося владнати.

Навесні між президентом і Будановим виникла напруга, проте конфлікт вдалося владнати. Розблокування Ради: Буданов налагодив співпрацю з парламентом, ініційовані ним зустрічі президента з нардепами допомогли ухвалити критично важливі закони.

Від "Офісу Єрмака" до операційного штабу

За час керівництва Буданова Офіс президента перестав бути універсальним центром прийняття всіх рішень, перетворившись, скоріше, на головний операційний штаб. Головні відмінності підходу Буданова:

Децентралізація та самостійність. Якщо раніше профільний заступник голови ОП у неформальній ієрархії де-факто стояв вище за будь-якого міністра, то за нової конфігурації ситуація помітно змінилась. Міністри стали самостійнішими, значно більше стало контактів між Банковою та Радою і зокрема фракцією "Слуги народу".

Відмова від мікроменеджменту. За словами джерел РБК-Україна, Андрій Єрмак – якого позаочі постійно називали "віце-президентом" – намагався персонально контролювати абсолютно усі сфери життя країни, від економіки до фронту, від мирних переговорів до призначення місцевих керівників, і навіть до футболу.

Буданов натомість делегує завдання і не намагається бути скрізь одночасно. Десятки робочих груп, створених попередником, припинили свою діяльність.

Військовий стиль. Новий керівник зберіг певну автономність, яку мав у ГУР. На робочому місці він носить військову форму та нерідко апелює до свого військового досвіду під час нарад.

Як констатують співрозмовники РБК-Україна у владі – епоха Єрмака повністю завершена: колишній очільник ОП "злетів із радарів" і займається власною судовою справою, а його вплив, що в значній мірі тримався на інтригах, нівельовано.

Високопосадовці, яких раніше вважали "його людьми", насправді ж виявились "людьми президента" і в абсолютній більшості зберегли свої посади, порвавши контакти з попереднім "патроном".

Новий формат комунікації із Зеленським

Зміна очільника Офісу радикально змінила і формат відносин з президентом. Замість персональної дружби та спілкування ледь не в режимі 24/7, на яких трималася тандем Зеленського-Єрмака раніше, взаємодія президента з новим головою його Офісу стала більш формалізованою та робочою, без настільки глибокого особистісного компоненту.

Але процес "притирки" між Зеленським та Будановим проходив не гладко:

Ризик політичної конкуренції. Висока публічна активність Буданова та його статус "героя війни" стали викликом для команди президента, де вимагається стовідсоткова лояльність. Вперше в історії України голова президентської канцелярії став сприйматися як потенційний електоральний конкурент своєму шефу, що викликало напруження в контексті потенційних виборів у майбутньому.

Криза та порозуміння. Навесні "розбіжності в темпераментах" ледь не призвели до розриву, а в кулуарах ходили чутки про літню відставку Буданова. Проте відверта розмова щодо формату співпраці допомогла зняти напругу. Обом довелося піти на певні "емоційні поступки", і наразі позиціям Буданова нічого не загрожує.

Дистанціювання від минулого. На відміну від попередника, Буданов не супроводжує Зеленського у всіх відрядженнях. Президент сам ініціював відмову від моделі, коли керівник ОП постійно перебуває поруч, і Буданов намагається не повторювати помилок минулого.

Рутина та реанімація парламенту

З часом Буданов дещо знизив свою медійну активність, зосередившись на рутинних процесах.

Зокрема – на налагодженні співпраці з парламентом. Саме для порятунку працездатності Ради (щоб вона "на апараті ШВЛ протягнула хоча б рік") Буданов, спільно з керівництвом ВР, ініціював прямі зустрічі президента з депутатами.

Цей крок дав конкретний результат: Рада почала дещо активніше голосувати за законопроєкти, необхідні для виконання зобов'язань перед Заходом. Формат зустрічей із фракцією виявився вдалим, і наступна подібна розмова президента з депутатами попередньо планується на День незалежності.