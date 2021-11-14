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Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения РФ, - The Mirror

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Лондон, Воскресенье 14 ноября 2021 14:49
Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения РФ, - The Mirror Фото: британских военных готовят к переброске в Украину (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Великобритания может перебросить в Украину до 600 британских военнослужащих на фоне угрозы военного вторжения Российской Федерации. Оперативная группа готова развернуться на украинской территории в сжатые сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что британский спецназ предупредили о возможной отправке в Украину в течение нескольких часов. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

На данный момент создается сводная группа из представителей спецназа, разведывательного полка, медиков, инженеров и связистов. В нее войдут до 400 десантников 16-й воздушно-штурмовой бригады.

"Подразделению бригады было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть его в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оснащение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо десантироваться с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", - сообщил источник.

Напомним, ранее начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил о нарастающем кризисе и большом риске начала "случайной" войны между Западом и Россией.

Накануне замглавы Офиса президента Роман Машовец заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины. Опасения эскалации увеличились после того, как западные СМИ опубликовали фото, которые свидетельствуют о скоплении российских войск возле украинской границы.

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