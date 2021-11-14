Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения РФ, - The Mirror

Великобритания может перебросить в Украину до 600 британских военнослужащих на фоне угрозы военного вторжения Российской Федерации. Оперативная группа готова развернуться на украинской территории в сжатые сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror .

Издание со ссылкой на источники сообщает, что британский спецназ предупредили о возможной отправке в Украину в течение нескольких часов. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

На данный момент создается сводная группа из представителей спецназа, разведывательного полка, медиков, инженеров и связистов. В нее войдут до 400 десантников 16-й воздушно-штурмовой бригады.

"Подразделению бригады было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть его в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оснащение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо десантироваться с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", - сообщил источник.