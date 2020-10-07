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В Британии готовят замену премьер-министру Джонсону, - Bloomberg

Автор: РБК-Украина

Британские консерваторы подыскивают замену действующему премьер-министру Борису Джонсону. Его на посту главы правительства может заменить нынешний министр финансов Риши Сунак.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что консерваторы не довольны стратегией Джонсона в борьбе с коронавирусом и тем, что переговоры о торговой сделке с ЕС зашли в тупик. По данным Bloomberg, Сунак уже начал проводить встречи с депутатами, которые в итоге могут поддержать именно его кандидатуру.

В частности, он начал собирать небольшие группы консерваторов у себя на завтраках в своем офисе рядом со штаб-квартирой Джонсона. На этих встречах Сунак интересуется ситуацией на округах и открыто критикует ошибки правительства.

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Один из собеседников Bloomberg подчеркивает, что Сунак "идет по пути премьер-министра". Издание напоминает, что именно консерваторы определят время следующих выборов и предложат двух кандидатов, которые поборются за высокий пост на общенациональном голосовании партии.

Напомним, ранее Джонсон объявил о начале второй волны коронавируса в Великобритании.

Кроме того, он обвинял Евросоюз в угрозе продовольственной блокады Британии.

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Новости Украины Премьер-министрВеликобританияБорис Джонсон