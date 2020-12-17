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Боевики в ТКГ блокируют выступления переселенцев, но ОБСЕ не реагирует, - Гармаш

Новина українською → Киев, Четверг 17 декабря 2020 19:11
Боевики в ТКГ блокируют выступления переселенцев, но ОБСЕ не реагирует, - Гармаш Фото: Сергей Гармаш (facebook.com / sergiy.garmash)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики блокируют выступления переселенцев из состава украинской делегации во время заседаний Трехсторонней контактной группы. Однако представители ОБСЕ, которые являются модераторами переговоров, не реагируют на такое поведение боевиков.

Об этом на странице в Facebook заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, который представляет переселенцев из Донбасса.

По словам Гармаша, на вчерашнем заседании ТКГ возник скандал из-за того, что глава украинской делегации Леонид Кравчук передал ему слово. Представители "Л/ДНР" начали блокировать выступление, а потом один из них перешел на нецензурную лексику.

Представители ОБСЕ, как рассказал Гармаш, вместо того, чтобы унять представителей боевиков, не дали ему закончить свое выступление. По его мнению, этот инцидент показал несостоятельность ОБСЕ быть модератором переговоров.

"Именно в результате "пророссийского" модерирования ОБСЕ переговоров, диалог между жителями Донбасса в рамках ТКГ просто невозможен ... По крайней мере, пока не изменится состав российской делегации", - добавил он.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что переговоры по урегулированию на Донбассе нужно вести исключительно с Россией.

Кроме того, представители "Л/ДНР" блокируют процесс обмена пленными. Они выдвигают требование украинской стороне, которое нет возможности выполнить.

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