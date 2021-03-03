Боевикам разрешили вести огонь по ВСУ. Кравчук назвал это угрозой срыва перемирия

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук отреагировал на сегодняшнее заявление боевиков. В частности, разрешение на обстрелы украинских позиций он расценил как угрозу одностороннего выхода России из перемирия.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.
Сообщается, что на заседании ТКГ Кравчук заявил протест в связи с публикацией так называемой "народной милиции ДНР" о том, что боевикам разрешили вести упреждающий огонь для подавления огневых точек украинских военных.
"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению минских договоренностей. Консультации продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня оккупанты разрешили своим боевикам открывать огонь по украинским позициям, а также традиционно обвинили украинскую сторону в якобы нарушении режима прекращения огня.
До этого украинская делегация заявила, что российская сторона должна взять на себя политическую ответственность за реализацию решений нормандского формата. Именно это является главным условием выполнения минских соглашений.