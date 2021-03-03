Боевикам разрешили вести огонь по ВСУ. Кравчук назвал это угрозой срыва перемирия

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук отреагировал на сегодняшнее заявление боевиков. В частности, разрешение на обстрелы украинских позиций он расценил как угрозу одностороннего выхода России из перемирия.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.

Сообщается, что на заседании ТКГ Кравчук заявил протест в связи с публикацией так называемой "народной милиции ДНР" о том, что боевикам разрешили вести упреждающий огонь для подавления огневых точек украинских военных.

"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению минских договоренностей. Консультации продолжаются", - говорится в сообщении.