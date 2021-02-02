Белый дом может лишить Трампа доступа к данным разведки

Белый дом рассматривает возможность лишить бывшего президента США Дональда Трампа доступа к данным разведки. На данный момент администрация Джо Байдена изучает этот вопрос.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает NY Post.

По ее словам, советники по национальной безопасности изучают возможность ограничения доступа к данным разведки для Трампа.

"Это хороший вопрос. Очевидно, что он еще находится на рассмотрении", - ответила Псаки на вопрос, продолжит ли Белый дом предоставлять Трампу привилегию доступа к секретной информации.

Отметим, традиционно в США бывшие президенты получают брифинги разведки и имеют доступ к секретной информации. Однако некоторые критики Трампа утверждают, что ему не следует доверять государственные секреты после штурма Капитолия.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп выбрал новых адвокатов, которые возглавят его защиту в деле об импичменте. Процесс в Сенате США начнется 8 февраля.

Издание The Guardian писало, что советские спецслужбы наблюдали за Трампом еще с 1977 года, с тех пор бизнесмена и политика "обрабатывали" как российский актив.