У Байдена планируют пересмотреть отношения с КНДР в течении следующего месяца

В Белом доме ранее говорили о том, что пересмотрят отношения с КНДР после беспрецедентного взаимодействия бывшего президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, которое не смогло убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

"Мы вовлечены в очень интенсивный стратегический анализ. Мы ожидаем, что это будет сделано в течение следующего месяца или около того", - сказал чиновник.

Госсекретарь Байдена Энтони Блинкен заявлял, что подход к Северной Корее может включать дополнительные санкции или дипломатические стимулы, которые он не назвал.

"Наши ожидания, вероятно, во многом сформированы предыдущим опытом», - сказал Блинкен.