Азербайджан готов остановить боевые действия в Карабахе, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика готова немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Однако при условии, что Армения прекратит огонь.

Об этом Алиев заявил в интервью газете Le Figaro.

По словам Алиева, его страна вернется за стол переговоров, если Армения согласится "с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США, принципами, с которыми мы сами согласились".

"Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого настанет время действовать для дипломатов", - сказал президент Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о готовности провести новые переговоры о перемирии в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.