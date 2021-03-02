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Аваков: с Путиным невозможно договориться

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 18:54
Аваков: с Путиным невозможно договориться Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Последние действия украинского правительства касательно ситуации на Донбассе и санкций против Медведчука и Козака говорят о выборе стратегического направления. Потому что с Россией и пророссийскими силами нельзя договориться.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Он отметил, что позиция властей сейчас не является путем к диктаторству, а демонстрирует "строгую демократию".

"Наконец стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, потому что он постоянно бьет исподтишка. С прорусской пятой колонной невозможно договориться, она понимает только позицию силы и мы с украинской стороны должны жестко и четко действовать", - сказал Аваков.

Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против народного депутата Тараса Козака и его трех телеканалов - "ZiK", "NewsOne" "112-Украина". Позже санкции ввели против нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В обоих случаях речь идет о наказаниях по подозрениям в финансировании терроризма.

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