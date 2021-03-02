Аваков: с Путиным невозможно договориться

Последние действия украинского правительства касательно ситуации на Донбассе и санкций против Медведчука и Козака говорят о выборе стратегического направления. Потому что с Россией и пророссийскими силами нельзя договориться.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Он отметил, что позиция властей сейчас не является путем к диктаторству, а демонстрирует "строгую демократию".

"Наконец стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, потому что он постоянно бьет исподтишка. С прорусской пятой колонной невозможно договориться, она понимает только позицию силы и мы с украинской стороны должны жестко и четко действовать", - сказал Аваков.