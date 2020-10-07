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Армения пытается втянуть в конфликт ОДКБ и европейские страны, - Алиев

Автор: РБК-Украина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Армения хочет втянуть в конфликт в Нагорном Карабахе страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Европы. По его мнению, этот конфликт не должен выходить за пределы Армении и Азербайджана.

Об этом он заявил в интервью российскому "Первому каналу".

По его словам, конфликт не должны выходить за пределы обеих стран.

"На самом деле, конфликт даже не выходит на территорию Армении, поскольку несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим и на армянскую территорию не переходим. Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, пытается втянуть европейские страны и пытается интернационализировать конфликт", - заявил Алиев.

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Отметим, в ОДКБ входят Российская Федерация, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Напомним, ранее высокий представитель ЕС по иностранных делам Жозеп Боррель заявил, что ультиматум Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха вряд ли удастся выполнить. Баку требует вывести армянские войска из региона для прекращения огня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что перемирие возможно, если Турция прекратит участвовать в конфликте на стороне Азербайджана.

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