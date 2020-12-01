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Арестович стал советником Ермака: будет отвечать за коммуникацию

Автор: РБК-Украина

Глава Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича своим внештатным советником. Он будет отвечать за коммуникации в сфере национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что сегодня Арестовича представили на встрече с руководителями профильных ведомств. По словам Ермака, назначение Арестовича связано с фейками в украинском информационном пространстве, на которые нужно быстро и качественно реагировать.

"Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - отметил Ермак.

Среди задач нового советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса".

Напомним, ранее Арестович заявлял, что Россия не хочет прогресса в переговорах по Донбассу. На прошлой неделе Киев инициировал внеочередное заседание ТКГ, однако скорее всего оно не состоится.

Также стало известно, что СНБО готовит решение по ситуации на Донбассе.

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Новости Украины Служба безопасности УкраинысоветникАндрей Ермак