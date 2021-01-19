UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ВАКС отказал в заочном аресте Януковича по делу "Межигорья"

Автор: Дмитрий Левицкий

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила ходатайство прокурора о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. Речь идет о деле о незаконном присвоении Януковичем резиденции "Межигорье".

Судебное заседание транслировалось в YouTube.

Коллегия судей решила оставить в силе решение суда первой инстанции от 26 октября 2020 года об отказе в заочном аресте Януковича.

"Коллегия судей постановила, апелляционную жалобу прокурора ... на решение судьи ВАКС оставить без удовлетворения. Постановления следственного судьи от 26 октября 2020 года оставить без изменений", - сказал председательствующий судья.

Напомним, в октябре прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура просила ВАКС заочно арестовать Януковича в деле о присвоении "Межигорья". Тогда суд не удовлетворил ходатайство, а САП планировала подать апелляцию.

Добавим, 24 января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Судебный приговор вступил в силу 2 октября 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины арестМежигорьеЯнуковичантикоррупционный суд