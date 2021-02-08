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50 на 50: как разделены сферы контроля в ОПЗЖ

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 10:00
50 на 50: как разделены сферы контроля в ОПЗЖ Фото: представители партии ОПЗЖ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В партии "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ) все ключевые решения принимаются стратегическим советом политсилы. Контроль установлен в долях 50 на 50.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию".

Народный депутат от этой политсилы Николай Скорик в комментарии РБК-Украина рассказал, что в стратегический совет входят четверо человек: его глава - Виктор Медведчук, два сопредседателя партии - Юрий Бойко и Вадим Рабинович, а также глава исполкома ОПЗЖ - Сергей Левочкин.

РБК-Украина пишет, что "акционеры" партии разделили контроль поровну. Однако, есть еще один центр влияния в ОПЗЖ - киевский застройщик Вадим Столар. Близкие к нему в партии - от пяти до семи человек.

Виктор Медведчук также возглавляет политический совет, но у него гораздо меньший функционал. В нем насчитывается более 50 членов, но контроль установлен также в долях 50 на 50: примерно по половине людей, ориентирующихся на Сергея Левочкина и Юрия Бойко, и столько же – на Медведчука и Вадима Рабиновича.

В такой же пропорции распределен контроль и над региональными ячейками по стране.

Напомним, политолог Владимир Фесенко оценил возможность раскола ОПЗЖ после блокировки трех телеканалов Тараса Козака.

Отметим, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости борьбы с дезинформацией. Для этого создадут Центр противодействия дезинформации.

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