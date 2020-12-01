Уже более 100 дел закрыли из-за решения Конституционного суда, - САП

По состоянию на сегодня уже закрыты более 100 уголовных дел по фактам указания недостоверной информации в электронных декларациях. Дела были закрыты из-за решения Конституционного суда относительно ответственности за ложь в декларациях.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

По словам руководителя САП, на сегодняшний день остались незакрытыми только 4 уголовных дела.

"Уже закрыты 103 дела, осталось буквально 4. Они не закрыты по объективным причинам", - рассказал он.

Грищук добавил, что по двум делам продолжается ознакомление с материалами, после чего эпизоды относительно недостоверного декларирования будут закрыты.

Еще по одному делу, которое остается открытым, не передали документы после определения подсудности. В четвертом деле приостановлены сроки расследования из-за выполнения международных поручений.

Напомним, 24 ноября Высший антикорсуд закрыл дело против бывшего народного депутата, которого обвиняли в недостоверном декларировании. Дело было закрыто из-за решения КСУ.

Также РБК-Украина писало, что в тот же день ВАКС закрыл дело бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которого обвиняли в не декларировании свыше миллиона долларов.