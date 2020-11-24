Зеленский выздоровел от COVID-19, а в Украине подводят итоги выборов: новости за 23 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровели от коронавируса, в Украине подводят итоги местных выборов, в киевском гипермаркете оборвался лифт. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 23 ноября, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: последние новости

Результаты выборов мэров: список победителей по городам

В большинстве городов Украины завершились местные выборы. Действующие мэры 9 областных центров и столицы были переизбраны на следующую каденцию уже в первом туре. В остальных городах борьба кандидатов продолжилась во время повторного голосования. Кто победил на выборах мэра в областных центрах, а также где и почему назначены перевыборы - подробно на РБК-Украина.

В Украине могут ввести новый налог

В партии "Слуга народа" раздумывают над идеей внедрения нового налога, поступления с которого как раз пойдут в местные бюджеты. Таким образом власть пытается найти диалог с регионами. Об этом сообщил источник РБК-Украина, говорится в материале "Меры против мэров. Как центральная власть конфликтует с местной".

Однако, это пока на уровне идеи, а для реализации необходимо время. Пока что удовлетворить интересы регионов собираются через увеличение расходов на соцэкономразвитие в бюджете на 2021 год.

Зеленский согласовал выход Украины из очередного договора СНГ

Президент Владимир Зеленский поддержал выход Украины из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств (СНГ). Глава государства сегодня подписал соответствующий закон. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отметили в ОП, выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.

Четыре страны присоединились к санкциям против РФ за агрессию против Украины

Еще четыре страны присоединились к европейским санкциям в отношении России за агрессию против Украины. Персональные санкции в отношении 41 человека и 28 организаций будут действовать до 15 марта 2021 года.

Сегодня к антироссийским санкциям присоединились страны-кандидаты на вступление в Европейский союз - Черногория и Албания. Также санкции против Российской Федерации поддержали Лихтенштейн и Норвегия.

Суд закрыл дело против судьи КСУ Слиденко

Голосеевский районный суд города Киева закрыл дело против судьи Конституционного суда Украины Игоря Слиденко. Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило судью в неподаче е-деклараций. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее Голосеевский суд закрыл дело против судьи КСУ Владимира Мойсика.

В Киеве в гипермаркете оборвался лифт, есть погибший

В Киеве, в одном из супермаркетов оборвался лифт. Погиб мужина, который находился в нем во время инцидента.

Сообщается, что кабина лифта пролетела шесть метров и на скорости упала в шахту. Во время этого в лифте был 52-летний грузчик торгового центра. Он умер до приезда скорой помощи.

В Киеве продлили льготы на оплату коммунальных услуг

В Киеве продлили льготный период на оплату коммунальных услуг. Теперь скидку 10% получат все жители столицы, которые оплатят услуги до конца ноября. Ранее для получения скидки киевлянам нужно было осуществить оплату до 20-го числа.

По данным Государственной службы статистики, сумма долгов украинцев за коммунальные услуги в сентябре уменьшилась почти на миллиард гривен.

Впервые в истории Франции экс-президент предстанет перед судом

Сегодня, 23 ноября, в Париже стартует судебный процесс над экс-президентом Франции Николя Саркози. Этот первый подобный случай в истории страны.

Сообщается, что дело о коррупции касается возможного ливийского финансирования предвыборной кампании Саркози в 2007 году. Помимо него самого в деле фигурируют адвокат Тьери Эрцог и бывший судья Кассационной инстанции Жильбер Азибер.