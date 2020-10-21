Зеленский выступил в Раде, а экс-беркутовцев объявили в розыск: новости за 20 октября

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, трех экс-беркутовцев объявили в международный розыск, "Динамо" проиграло "Ювентусу" в первом туре группы Лиги чемпионов. Подробнее о том, что произошло во вторник, 20 октября, - в материале РБК-Украина

Владимир Зеленский выступил в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с традиционным посланием к парламенту. В ходе выступления глава государства упомянул о борьбе с коронавирусом, ситуации на Донбассе и в Крыму, подробнее - в материале РБК-Украина.

Рада поддержала создание штаба по борьбе с COVID-19

В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 поддержала Верховная рада.

Также сообщается, что в Минстерстве здравоохранения Украины разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса. Украина сейчас на первом уровне.

Зеленскому представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса

Президенту представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса. Кандидат прошел пока только доклинические испытания. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании у президента ученые рассказали о результатах тестирования препарата, который испытывался в течение шести месяцев и имеет возможность нейтрализовать вирус COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Дело о расстрелах на Майдане: беркутовцев объявили в международный розыск

Святошинский районный суд Киева объявил в международный розыск бывших бойцов спецподразделения "Беркут". Разыскивают трех человек. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В расстреле 48 активистов Евромайдана обвиняются 5 экс-бойцов "Беркута": Сергей Тамтура, Александр Маринченко, Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский.

Семьям всех погибших курсантов катастрофы АН-26 выплатили компенсации

Министерство обороны выплатило компенсации семьям всех погибших курсантов в авиакатастрофе самолета АН-26. Родственникам экипажа компенсации выплатят после завершения официального расследования. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Родственникам 19 погибших курсантов выплатили 28 миллионов гривен.

В Харькове иномарка загадочно попала в реку (видео, фото)

В Харькове около 13:00 в реке перед Горбатым мостом во вторник, 20 октября, автомобиль KIA загадочным образом переместился в воду. Судя по внешнему виду автомобиля – вмятин от столкновения с преградой нет. Боле того, девушка, которая вела машину, вышла на берег практически сухой. Видео, фото и подробности загадочного инцидента публикуют в Telegram.

Как сообщается, официальной информации о том, как машина переместилась в реку нет.

"Динамо" проиграло "Ювентусу" в первом туре группы Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" уступило "Ювентусу" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 2:0.

Это первое поражение киевлян в официальном матче с момента, когда летом команду возглавил Мирча Луческу. После назначения румынского специалиста "Динамо" провело 10 поединков, в которых одержало 8 побед и дважды сыграло вничью. Поражение под его руководством было только в товарищеской игре.