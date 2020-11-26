Умер Марадона, а в ЕС готовятся к вакцинации уже в декабре: новости за 25 ноября

В ЕС планируют провести первые вакцинации против коронавируса уже до конца декабря, Иран выделит 200 млн евро на компенсации за катастрофу МАУ, умер один из лучших футболистов ХХ века Диего Марадона. Подробнее о том, что произошло в среду, 25 ноября, - в материале РБК-Украина

Короновирус в Украине: последние новости

СБУ разоблачила в госизмене командира подразделения Нацгвардии

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии в государственной измене. Военнослужащий передал спецслужбам России сведения об оборонной сфере Украины.

Украинского военного, по версии следствия, в 2019 году завербовали представители Генерального штаба Вооруженных сил России. Задача военного заключалось в сборе информации о помощи международных партнеров подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов.

Иран выделит 200 млн евро на компенсации за катастрофу МАУ

Иран намерен выделить 200 млн евро на выплату компенсаций за катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года. Деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.

Ранее Украина обвинила Иран в затягивании расследования катастрофы МАУ. Предполагается, что компенсации будут выплачены только после его завершения.

Разведка заявила о кампании России по дискредитации руководства Украины

Российская Федерация активизировала кампанию по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. Целью кампании Кремля является провоцирование недоверия к высшему руководству и дискредитация его деятельности по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявили в Генеральном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В своей кампании по дезинформации Кремль применяет пророссийские СМИ, журналистов и "агентов влияния", которые, в частности, находятся на территории Украины.

В Украине начали действовать изменения в ПДД

В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения. Они теперь касаются не только водителей, но и пассажиров, велосипедистов и пешеходов. Об этом сообщают на Facebook-странице МВД. Читайте в нашем материале, как же будут действовать новые ПДД.

Мэр Черкасс окончательно проиграл дело против Зеленского

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу мэра Черкасс Анатолия Бондаренко на решение Печерского райсуда столицы по иску против президента Владимира Зеленского. Тогда иск мэра Черкасс не был удовлетворен.

Напомним, в мае на пресс-конференции Зеленский заявил, что "не сядет за один стол с такими бандитами", как мэр Черкасс. Такое заявление он сделал, комментируя решение Бондаренко об ослаблении карантина без разрешения правительства. После этого Бондаренко подал в суд с целью защитить честь и достоинство и взыскать с президента 1 гривну в качестве компенсации.

В Бразилии почти 40 человек погибли в ДТП автобуса и грузовика

В бразильском штате Сан-Паулу произошла масштабная авария на дороге, жертвами которое стали не менее 37 человек. Они погибли в столкновении автобуса и грузового автомобиля.

Сообщается, что катастрофа произошла на шоссе Альфредо де Оливейра Карвальо между населенными пунктами Тагуаи и Такуаритуба. По словам представителя властей Александра Гедеса, доступ к этому месту затруднен, поэтому информация о количестве жертв еще может измениться.

Умер Диего Марадона

В Аргентине умер бывший нападающий сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года Диего Марадона. Ему было 60 лет.

Утром в среду у аргентинца произошел сердечно-легочный приступ, который привел к остановке сердца. К его дому в районе Сан-Андрес приехали несколько авто скорой помощи, но медики не спасли бывшего футболиста.

Марадона завоевал любовь многих миллионов за свои блестящие футбольные навыки, но также был известен своим диким образом жизни вне игры.

"Боруссия" М второй раз подряд крупно обыграла "Шахтер" в Лиге чемпионов

"Боруссия" М крупно обыграла донецкий "Шахтер" в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе (Германия) завершился со счетом 4:0.

Менхенгладбахцы закрепились в качестве лидера турнирной таблицы с восемью очками в активе.

УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение в матче против Швейцарии

Апелляционный орган УЕФА вынес решение относительно отмененного матча шестого тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины. Команде Андрея Шевченко засчитали техническое поражение.

Матч последнего тура не состоялся из-за решения медицинских органов Люцерна отправить украинскую сборную на карантин после нескольких положительных тестов на коронавирус. Хотя команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе более 13 футболистов с негативным результатом.

В Украину движутся мощные снегопады: синоптики назвали дату

Погода в Украине принесет вскоре мощные снегопады. Причем зимние осадки будут практически по всей стране. Синоптики прогнозируют, что сыпать будет в последние дни ноября - 29-30 числа.

Так, согласно данным Украинского гидрометцентра, атмосферный фронт испортит солнечную погоду в субботу, 28 ноября. В этот день будут дожди, а в следующие дни температура снизится, и осадки превратятся в снег.