В Украину возвращается адаптивный карантин, а "Голос" исключил депутата за драку: новости за 17 февраля

В Украину возвращается адаптивный карантин с зонами, "Голос" исключил из партии депутата из-за драки, супруг королевы Елизаветы II попал в больницу. Подробнее о том, что произошло в среду, 17 февраля – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

"Голос" исключил из партии депутата, который напал на ведущего "Телебачення Торонто"

Фракция "Голос" в Киевском городском совете исключила из своего состава депутата Константина Богатова, который подрался на стендап выступлении с ведущим программы "Телебачення Торонто" Владом Капицею. Сам Богатов отказался добровольно сдавать мандат.

Во фракции отметили, что поведение Богатова не соответствует ценностям "демократической европейской партии, которой является "Голос".

Путин резко отреагировал на закрытие телеканалов Козака в Украине

Президент России Владимир Путин выступил с осуждением по поводу закрытия трех телеканалов в Украине. По его словам, их "прихлопнули" одним росчерком пера. Путин назвал это проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

Также президент РФ объяснил заявления Запада о возможности введения санкции против газопровода "Северный поток-2". По его словам, противники газопровода хотят заставить таким образом Россию платить за ситуацию в Украине.

Очередное отравление школьниц: в Умани восьмиклассницы наглотались таблеток в школе

После трагического инцидента в Боярке, где две ученицы лицея наглотались таблеток, что закончилось гибелью одной семиклассницы и госпитализацией второй, стало известно об отравлении этим же препаратом школьниц в Умани.

Две восьмиклассницы в среду приняли по 10 таблеток в помещении школы, после чего попали в больницу. По словам пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОБ Ирнины Назарок, школьниц доставили в больницу в карете "скорой" с подозрением на отравление "Дротаверином".

Волна массовых обысков в Крыму: задержали 7 человек, Украина открыла два дела

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела из-за обысков российских силовиков на полуострове. В ходе этих обысков задержали 7 крымских татар.

17 февраля утром в дома крымских татар прийшли сотрудники ФСБ. Извесно о задержании 7 человек.

Украинцам готовят новые налоги: кого обяжут платить и сколько

В Украине хотят ввести налог на дополнительные доходы самозанятых граждан, полученные от оказания определенных услуг, и которые не превышают 100 размеров минимальной заработной платы в год.

Новшество коснется граждан, которые работают самостоятельно (не имеют наемных работников) и без регистрации ФЛП, и занимаются не запрещенными видами деятельности, такие как репетиторы, няни, изготовители собственной продукции (например, домашние кондитеры), дизайнеры и тому подобное.

Иерусалим неожиданно занесло снегом: видео и фото

В Иерусалиме внезапно начался обильный снегопад, чего не происходило уже несколько лет подряд. Такие осадки привели к остановке движения трамваев и автобусов в столице Израиля.

В сети уже появились фото и видео заснеженного Иерусалима.

Супруг королевы Елизаветы II попал в больницу

Супруг британской королевы Елизаветы II, 99-летний герцог Эдинбургский Филипп попал в больницу. Его госпитализировали в лондонский госпиталь Edward VII King из-за недомогания.

Отмечается, что недомогание принца Филиппа не связано с COVID-19. В официальном заявлении Букингемского дворца говорится о том, что герцог Эдинбургский попал в больницу вечером вторника, 16 февраля.

Морозы в Европе: впервые за много лет замерзло Балтийское море

В связи с аномальными морозами в Европе впервые за много лет замерзло побережье Балтийского моря. В частности, замерзла полоса шириной в несколько сотен метров на польском море.

Сообщается, что редкое для этого региона зрелище наблюдается в польском курортном городе Мендзыздрое. На сегодня там лед простирается на сотни метров от берегов. Как утверждают местные жители, такого явления здесь не было как минимум последние 25 лет.