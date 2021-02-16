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Под Киевом лицеистки отравились неизвестным веществом, одна из них умерла

Новина українською → Боярка, Вторник 16 февраля 2021 15:40
Под Киевом лицеистки отравились неизвестным веществом, одна из них умерла Фото: машина скорой помощи (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Боярке (Киевская область) в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них скончалась, другая - находится в больнице.

Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

Инцидент произошел во вторник, 16 февраля, в академическом лицее "Гармония".

"Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", - сообщили в ОГА.

В связи с этим глава Киевской ОГА Василий Володин поручил профильным службам провести срочное расследование трагического случая.

"Дал всем профильным службам поручения как можно быстрее выяснить все обстоятельства дела. На месте происшествия уже начала работать полиция", - заявил Володин.

Напомним, недавно в одной из школ Кропивницкого произошло массовое отравление среди учеников 1-4 классов. В итоге младшие классы перевели на дистанционное обучение.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре прошлого года отравились почти 70 учеников одной из Ровенской области. Причиной отравления могла стать еда в школьной столовой.

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