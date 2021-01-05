Спецслужбы Беларуси обсуждали убийство Шеремета, а Иран возобновил обогащение урана: новости за 4 января

В СМИ появилась информация о возможной отмене жесткого карантина в Украине, стало известно, что секретные службы Беларуси обсуждали убийство журналиста Павла Шеремета, Иран возобновил обогащение урана. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 4 января – в материале РБК-Украина

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Спецслужбы Беларуси обсуждали убийство Шеремета

Секретные службы Беларуси по приказу президента Александра Лукашенко обсуждали возможность убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на аудиозапись, предоставленную властям ЕС для проведения расследования.бывшим сотрудником спецотряда "Алмаз" Игорем Макаром. Аудиозаписи датированы 2012 годом.

На записи на тот момент глава КГБ Беларуси Юрий Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками "Алмаза" варианты устранения бывших сотрудников спецслужб Беларуси, ставших оппонентами режима Лукашенко и уехавших в Германию. В аудио также упоминается журналист Павел Шеремет.

Представитель Министерства внутренних дел Украины Андрей Шевченко заявил, что новые доказательства по делу об убийстве Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых, среди которых - военный Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

Украина хочет провести Олимпиаду в 2030 или 2032 годах

Украина планирует провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. Через 10 лет в Украине будет достаточно развита для этого инфраструктура. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцай.

Министр отметил, что сейчас в правительстве обсуждают вопрос с местом проведения олимпиады и стоимостью ОИ.

Иран возобновил обогащение урана на уровне 20%

Иран возобновил обогащение урана на своем подземном ядерном объекте в Фордо на уровне 20%. Однако ядерное соглашение между Ираном и мировыми странами предусматривает лимит для Тегерана в 3,67%. Об этом сообщает Reuters.

По словам официального представителя правительства Ирана Али Рабиеи, оружейное обогащение урана началось утром в понедельник, 4 января 2021 года.

Суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям Соединенных Штатов в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого. Судья Барайтсер пояснила, что у Ассанжа наблюдаются симптомы депрессии и склонность к суициду.

Напомним, Ассанжу предъявлены обвинения из 18 пунктов в связи с публикацией секретных документов.

ЧП в Антарктиде: украинские полярники говорят, такого еще не было (фото)

В Антарктиде вблизи украинской станции "Академик Вернадский" раскололся ледник. Наши полярники говорят, что раскола такого масштаба на их памяти еще не было.

Неприятность произошла с ледником Woozle Hill, сообщается на странице Facebook Национального антарктического научного центра. Ученые опубликовали фото "до" и "после" и показали на фото, где произошел разлом. Часть отколовшаяся часть ледника равняется семиэтажному дому.

С полок супермаркетов исчезнут самые ходовые товары: разгорается новый скандал

Во время локдауна 2021 супермаркетам в Украине запретят продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие ходовые товары повседневного назначения. То есть, запрещены будут все товары, кроме продуктов питания, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, средств гигиены, связи, а также кормов, ветеринарных растений, семян и средств для защиты растений.

Все остальные товары с 8 по 24 января можно будет получить только с адресной доставкой. Для того чтобы выполнить постановление Кабинета министров, супермаркетам придется либо закрыть соответствующие отделы на территории торговых точек, либо запрещать продажу при расчете на кассе. На постановление отреагировали в Американской торговой палате в Украине.

Опубликован календарь матчей сборной Украины на 2021 год

Украинская ассоциация футбола опубликовала календарь матчей национальной команды на 2021 год. Стартует команда Андрея Шевченко 24 марта на выезде против действующих чемпионов мира - команды Франции, а завершит год 16 ноября также в гостях против Боснии и Герцеговины.

У "сине-желтых" запланировано 11 официальных поединков в рамках перенесенного чемпионата Европы и квалификации к чемпионату мира-2022. Также подопечные Шевченко намерены провести три товарищеские встречи, однако соперники пока неизвестны.

Тропическое лето и контрастная зима: прогноз погоды на 2021 год от народного синоптика

Погода в Украине в 2021 году будет более влажной и контрастной по температуре. При этом синоптическое лето может наступить уже в середине мая. Однако оно и закончиться раньше, чем в прошлом году - со второй декады сентября начнутся дожди и похолодает. А закончится год суровыми морозами в декабре.

Такой прогноз на 2021 год дал самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань. По данным специалиста, зима в Украине в 2021 году начнется с контрастов.