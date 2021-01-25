Протесты по всей России и арест полковника "Альфы": новости за выходные

В России прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, суд отправил под стражу полковника "Альфы" Андрея Расюка, который подозревается в подготовке убийства сотрудника СБУ, в Бразилии разбился самолет. Подробнее о том, что произошло на выходных, 23-24 января, - в материале РБК-Украина

Протесты по всей России. Как прошли митинги за Навального

В субботу, 23 января, в ряде городов России прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции сопровождались жесткими стычками протестующих с силовиками, есть пострадавшие. Число задержаных превысило 2500.

Самый многочисленный митинг прошел в Москве - около 40 тысяч по оценкам Reuters. Жену Навального задерживали на несколько часов. Вечером митингующие в Москве отправились к СИЗО "Матросская тишина", где находится Навальный. Команда Навального анонсировала новые митинги на следующих выходных. Подробнее о том, что происходило в РФ - в материале РБК-Украина.

Украина выходит из усиленного карантина

С понедельника, 25 января, карантин в Украине будет смягчается. После завершения локдауна по всей стране начинают действовать ограничения "оранжевой" зоны. Какие запреты отменяются с понедельника, новые правила карантина и список ограничений - в материале РБК-Украина.

Подготовка убийства сотрудника СБУ: суд арестовал полковника "Альфы" Расюка

Шевченковский райсуд Киева отправил под стражу полковника "Альфы" Андрея Расюка. Он подозревается в подготовке убийства сотрудника СБУ.

Ранее сегодня представители СБУ и Офиса генерального прокурора подтвердили задержание Расюка по подозрению в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.

В Бразилии разбился самолет с футболистами местного клуба

В воскресенье, 24 января, в районе бразильского города Порту-Насионал разбился самолет с футболистами клуба Пальмас. На борту также находился президент клуба.

Самолет упал сразу после вылета. Он летел на матч с клубом Вила-Нова. Причины аварии неизвестны.

SpaceX успешно запустила ракету с рекордным количеством спутников

Американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников. Запуск ракеты-носителя транслировался в YouTube.

Ракета взлетела с комплекса SLC-40 в американском штате Флорида. В рамках миссии Transporter-1 компания SpaceX выведет на околоземную орбиту 143 спутника.

В США умер легендарный ведущий Ларри Кинг

Ларри Кинг умер в больнице Лос-Анджелеса в США, куда легендарный телеведущий и журналист попал в начале января с коронавирусом. Ведущий ток-шоу и программы "Larry King Live" скончался в возрасте 87 лет.

Ларри Кинг (настоящее имя - Лоуренс Харви Зейгер) за свою карьеру провел более 50 тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Он является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призером премии Cable ACE.

Языковой закон: омбудсмен рассказал о жалобах от украинцев и сделал разъяснение

После вступления неделю назад в силу нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая обязывает бизнес обслуживать клиентов на украинском, в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб от граждан о нарушениях. Об этом рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Он также отметил, что большинство таких обращений поступило от жителей столицы и области - 74 жалобы, а меньше всего - с Юга и Востока Украины. Львовяне прислали 17 обращений, одесситы и харьковчане - по 12. Также стало известно, на что именно жаловались украинцы.

Сильный снег и метели: синоптик резко изменила прогноз

В Украину идет циклон Lars. В понедельник, 25 января, погода будет с сильными осадками: в большинстве регионов дожди, мокрый снег, на западе - сильный снег и метели. Также ожидаются сильные порывы ветра до 22 м/сек. Однако, температура воздуха завтра составит около +4... +9 градусов на большей части территории нашей страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.