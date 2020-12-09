Иран отозвал предложение о компенсациях, а в Британии началась вакцинация от COVID-19: новости за 8 декабря

Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе МАУ, в Великобритании началась вакцинация от COVID-19, Китай и Непал уточнили высоту Эвереста. Подробнее о том, что произошло во вторник, 8 декабря - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: последние новости

Катастрофа МАУ: Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Средства на компенсации хотели выделить из фонда национального развития. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает "Громадське радіо".

По его словам, правительство Ирана отозвало предложение по закладыванию в бюджете на 2021 год 200 евро млн для компенсации родным погибших в авиакатастрофе.

Керченский инцидент: суд разрешил задержать российского вице-адмирала

Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ России - руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. Он подозревается в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

В нем говорится, что Служба безопасности Украины заочно сообщила российскому вице-адмиралу о преступлении еще 27 ноября 2018 года. Этот документ был направлен по почте в ФСБ России.

Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан 7 декабря.

При этом Зеленский подписал еще один указ, которым уволил Алексея Петрова с должности главы Областной государственной администрации.

Санду требует отставки правительства Молдовы, готовят вотум недоверия

Избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала отставки действующего главы правительства страны Иона Кику. Если премьер не подаст в отставку в ближайшие дни, то партия "Действие и солидарность" выдвинет вотум недоверия правительству. Об этом она заявила в эфире телеканала PRO TV Chșinău, передает Newsmaker.

Санду также добавила, что парламент Молдовы также нужно распустить.

Алиев давал 5 млрд долларов за Карабах. В сеть слили разговор лидеров Армении и Беларуси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал Армении 5 млрд долларов за передачу Нагорного Карабаха. Об этом свидетельствует слитая в интернет запись разговора лидеров Армении и Беларуси на саммите ОДКБ осенью 2016 года в Ереване. Подлинность записи уже подтвердил офис бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, передает armeniasputnik.

Сообщается, что один из телеграм-каналов опубликовал запись, где президент Беларуси Александр Лукашенко и тогдашний президент Армении Серж Саргсян обсуждают будущее Нагорного Карабаха. Последний заявил, что не понимает, почему должен просто так отдать регион.

Китай и Непал уточнили высоту Эвереста. Оказался почти на метр выше

Китай и Непал объявили точную высоту горы Эверест (Джомолунгмы). Высота самой высокой горы в мире составляет 8 848,86 метров. Цифра указана 8 декабря в телеграммах, которыми обменялись председатель КНР Си Цзиньпин и президент Непала Бидхья Деви Бхандари.

Мнения на этот счет разошлись в 2015 году - тогда Китай объявил высоту в 8 844,04 метра против общепризнанных 8 848 метров.

"Динамо" вырвало у "Ференцвароша" путевку в Лигу Европы

"Динамо" с минимальным счетом победило "Ференцварош" в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на НСК Олимпийский в Киеве завершилась со счетом 1:0.

Обе команды очень напряженно провели первую половину игры - без акцентированных моментов и со всем вниманием на обороне. Осторожно соперники начали и второй тайм, однако победы удалось добиться подопечным Мирчи Луческу. На 60 минуте Денис Попов после подачи со штрафного забил единственный гол в матче.

Коронавирус, Холостячка и смерть Свинки Пеппы: что украинцы чаще всего искали в Google

Коронавирус, заражение, праздники 2020, пульсоксиметр, холостячка - эти слова в 2020 году чаще всего украинцы искали в Google. Как рассказали в пресс-службе Google, в уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с COVID-19 - самым популярным поисковым запросом 2020 году стал "коронавирус". Также в первую десятку вошли запросы "коронавирус рекомендации", "симптомы коронавируса" и "карантин в Украине".

Кроме того, в уходящем году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения. Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года. Что еще искали украинцы в Google в 2020 году – читайте в материале Styler.