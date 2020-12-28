В ЕС началась массовая вакцинация от коронавируса, а Зеленский допускает всеобщую мобилизацию: новости за выходные

Страны Европейского союза приступили к массовой вакцинации населения от COVID-19, "Нафтогаз" повысил цену газа , президент Владимир Зеленский допускает всеобщую мобилизацию в случае нового нападения России. Подробнее о том, что произошло на выходных, 25-27 декабря, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Вакцинация от коронавируса началась в Европе в воскресенье, 27 декабря. Страны ЕС, включая Австрию, Францию, Италию, Испанию и Португалию проводят иммунизацию населения вакциной BioNTech-Pfizer. Три страны, Германия, Венгрия и Словакия, начали вакцинацию на день раньше.

В связи с началом массовой вакцинации от коронавируса в ЕС Европол предупреждает о мошенничестве. Существует реальная опасность, что преступники попытаются воспользоваться огромным спросом.

Украина нашла возможность хранить вакцину от коронавируса в низких температурах, как того требует производитель. Минздрав уже запустил работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями.

В Бостоне у врача развилась тяжелая аллергическая реакция после прививки против коронавируса вакциной от компании Moderna. Это первый известный случай аллергии после введения препарата.

Турция начнет требовать наличие отрицательного теста на коронавирус у всех пассажиров авиарейсов. Норма вступит в силу с 28 декабря.

Текущая пандемия коронавируса не станет последней для человечества. Из-за этого странам нужно укреплять системы здравоохранения. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Президент допускает мобилизацию мужчин и женщин в случае нового нападения России

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что в случае нового нападения Российской Федерации придется проводить всеобщую мобилизацию. Он добавил, что даже не хочет представлять такую ситуацию. Об этом говорится в интервью главы государства журнала "Фокус".

Как пояснил президент, в случае нового нападения России, например с территории Крыма, будет полномасштабная война. "Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - сказал Зеленский.

"Нафтогаз" повысил цену газа для бытовых клиентов в январе на 14%

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Это на 14% выше по сравнению с декабрем текущего года (6,33 грн).

Напомним, "Нафтогаз" резко повысил цены на газ для своих клиентов я в августе-сентябре.

Лукашенко заявил о задержании "террористов": "везли тонны оружия через Украину"

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании якобы группы террористов. Он рассказал, что эти "террористы" якобы везли тонны оружия через территорию Украины. Об этом сообщает провластное белорусское издание "Белта".

Как рассказал Лукашенко, белорусские спецслужбы задержали "террористическую группу" Николая Автуховича. Они, по словам Лукашенко, готовили теракты по всей Беларуси. В МИД Украины опровергли заявление Лукашенко.

В России заявили о возвращении скандальной иконы Боснии и Герцеговине

Москва решила вернуть подаренную российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икону Боснии и Герцеговине. Скандальную икону сегодня передали посольству Боснии и Герцеговины. Об этом сообщило российское издание "ТАСС" со ссылкой на комментарий МИД РФ.

Икона 18 века, которую Лавров получил от главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, спровоцировала международный скандал, поскольку оказалась вывезенной с территории Украины.

Рекорд за рекордом: цена биткойна продолжает рост

Криптовалюта биткойн в воскресенье установила новый ценовой рекорд, пробив отметку в 28 тысяч долларов. В течение дня его стоимость достигла свыше 28,2 тысяч долларов, а после начала снижаться до 26,5 тысяч долларов.

На декабрь 2020 года пришлось сразу несколько ценовых пиков биткойна. Отметку в 24 тысячи долларов криптовалюта преодолела 20 декабря, а 16 декабря цена биткойна впервые в истории составила более 20 тысяч долларов.

"Динамо" вошло в ТОП-15 клубов за всю историю УЕФА

УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации. Киевское "Динамо" заняло 11 место, заняв самую высокую позицию среди украинских клубов.

Список составлен на основании выступлений команд в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, начиная с 1955 года.

Полиция умилила исполнением "Щедрика" в центре Киева: появилось видео

Киевские полицейские своеобразно поздравили жителей Украины с Рождественскими праздниками, исполнив знаменитую украинскую новогоднюю песню "Щедрик" на видео. Умиляющее видеопоздравление записывали не в отделении, а на Софийской площади возле главной елки страны. Видео, которым активно делятся пользователи сетей, опубликовали на видеохостинге YouTube.

Полицейские из Киева поразили украинцев не только качественным вокалом, но и виртуозным исполнением самой известной мелодии украинского композитора, которая стала ассоциироваться с Новым годом во всем мире.