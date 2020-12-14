COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины, а в Карабахе снова обострение: новости за выходные

Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19, в Армении заявили о наступлении Азербайджана на юге Нагорного Карабаха, Валентин Гафт умер от инсульта. Подробнее о том, что произошло на выходных, 12-13 декабря, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

В Киеве вандал повалил ханукию на Контрактовой площади. Возбуждено дело

В Киеве на Контрактовой площади вандал повалил ханукию, установленную к еврейскому празднику Хануки, который отмечается с 10 до 18 декабря. Полиция уже расследует этот инцидент. Мужчина, вероятно, совершивший этот акт вандализма разместил на своей странице в Facebook видеоролик, на котором все зафиксировано, но позже удалил его. Видео успели сохранить и распространить в соцсетях.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион считает инцидент с ханукией актом антисемитизма. Посол призвал украинские правоохранительные органы привлечь вандала к ответственности.

Зеленский наградил Маркива орденом "За мужество"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени. Указ был подписан по ходатайству Министерства внутренних дел 12 декабря, в день сухопутных войск.

Отмечается, что Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне.

В Армении заявили о наступлении Азербайджана на юге Нагорного Карабаха

Правительство Армении заявило о наступлении войск Азербайджана на юге Нагорного Карабаха. 12 декабря Министерство обороны России подтвердило факт нарушения перемирия. Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу провели переговоры.

Президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента.

Генсек ООН призвал объявить "чрезвычайное положение климата" в мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира объявить "чрезвычайное положение климата". Заявление он озвучил во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатической сделки.

По мнению Гутерриша, чрезвычайное положение должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

Валентин Гафт умер от инсульта

Легендарный советский и российский актер театра и кино, 85-летний Валентин Гафт умер 12 декабря утром в своем доме в Москве (РФ). Об этом сообщила жена актера, народная артистка РФ Ольга Остроумова.

"Инсульт у него был год назад, даже больше. Это последствия инсульта, последствия и все прочее", - сказала она.

Также Валентин Иосифович около двух лет назад из-за прогрессирующей болезни Паркинсона оказался буквально прикованным к инвалидному креслу.

Снегопады и морозы еще будут: синоптики обновили прогноз погоды на зиму в Украине

Погода в Украине этой зимой началась с мокрого снега и резкого похолодания. Народные синоптики и метеорологи давали долгосрочные прогнозы и обещали аномально теплые температуры и предупреждали о резких перепадах.

Однако в начале декабря прогнозы о погоде зимой начали меняться и карты стали показывать совсем другую картину. Несмотря на то, что большинство прогнозов сводится к тому, что аномальные перепады и температуры стоит ожидать, зима в Украине в 2020-2021 годах будет настоящей. Об этом рассказал синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык