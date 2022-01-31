Зимняя Олимпиада 2022 в Пекине: все, что нужно знать об Играх

Главное об Олимпиаде 2022

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля

Церемонии открытия и закрытия состоятся на стадионе "Птичье гнездо"

Состязания пройдут в 15 спортивных дисциплинах, 7 из них - новые

Будет разыграно 109 комплектов медалей

Сборную Украины представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах

Количество женщин-спортсменок станет рекордным (квоту увеличили с 41% до 45%).

Ряд стран бойкотируют соревнования

Иностранные болельщики не смогут попасть на трибуны

Две Олимпиады в одном городе

Пекин получил право провести XXIV имнюю Олимпиаду в 2015 году. По результатам голосования Международного олимпийского комитета, столица КНР лишь на 4 голоса опередила Алматы.

Примечательно, что Пекин стал первым в истории городом, принимающим и зимние, и летние Олимпийские игры. Многие объекты, построенные для соревнований 2008 года, будут использоваться повторно. К примеру, стадион "Птичье гнездо", где состоялись церемонии летних Игр 14 лет назад.

На Играх 2022 будет три спортивных зоны. В Пекине пройдут все состязания на льду, фристайл и сноуборд; в Чжанцзякоу - биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд; в Яньцине - горнолыжный и санный спорт.

Фото: Стадион "Птичье гнездо" в Пекине (Getty Images)

Церемония открытия

Торжественное открытие Олимпиады 2022 состоится 4 февраля в 14:00 по киевскому времени.

В шоу на стадионе "Птичье гнездо" будет задействовано 3 тысячи актеров, современные технологии и световые эффекты. Режиссером является известный китайский актер и кинорежиссер Чжан Имоу. Главной темой действа станет экология и проблемы климата.

Трансляцию церемонии открытия и все соревнования можно будет посмотреть в Украине на каналах UA: Перший и Суспільне Спорт.

Экологичная Олимпиада

Организаторы называют Игры 2022 "зелеными", поскольку переоборудование объектов позволило избежать дополнительного строительства с вредными выбросами. Электроснабжение всей инфраструктуры происходит от возобновляемых источников, для транспортных средств используется водородное топливо.

Покрытие ледовых арен создается с помощью природного хладагента с минимальным влиянием на окружающую среду - эта технология применяется впервые. План строительства Олимпийской деревни скорректировали так, чтобы сохранить как можно больше деревьев.

Символы Игр в Пекине

Талисманом Олимпиады в Пекине стал панда Бин Дунь Дунь. Его имя по китайски означает "лед", "здоровый, жизнерадостный". Костюм медвежонка похож на космический скафандр, что подразумевает связь с новыми технологиями. Сердечко на левой лапе - символ гостеприимства Китая.

Фото: Талисманы Олимпиады и Паралимпиады (Getty Images)

Сюэ Жун Жун стал талисманом Паралимпиады, которая пройдет в Поднебесной с 4 по 13 марта. Он символизирует дружбу, тепло, отвагу и настойчивость.

Олимпийские медали напоминают древние китайские нефритовые подвески. На них нанесена эмблема Игр 2022, а на реверсе расположен узор, похожий на древние звездные карты.

Фото: Олимпийские медали (instagram.com/beijing2022)

Виды спорта

На зимних XXIV Играх будут представлены 15 спортивных дисциплин (всего 109 видов состязаний). 7 дисциплин МОК добавил впервые (женские одиночные соревнования по бобслею - монобоб, мужской и женский фристайл биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанный командный фристайл в акробатике, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд-кросс).

Все соревнования зимней Олимпиады:

бобслей;

биатлон;

горнолыжный спорт;

керлинг;

конькобежный спорт;

шорт-трек;

лыжное двоеборье;

лыжные гонки;

прыжки с трамплина;

скелетон;

сноуборд;

фигурное катание;

фристайл;

хоккей.

Участники

На Олимпиаду 2022 приедут спортсмены из 95 стран, всего около 4 тысяч участников.

Спортсмены будут жить в олимпийских деревнях в Пекине и Яньцине. Из-за пандемии коронавируса в Играх смогут участвовать только вакцинированные спортсмены. Те, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации, должны пройти 21-дневный карантин после приезда в КНР.

Стоит отметить, что сборная России снова будет выступать на Олимпиаде 2022 без национальной символики, флагов и гимна (из-за допингового скандала на Играх в Сочи).

Украина на Олимпиаде 2022

В состав национальной сборной вошло 45 спортсменов - на 12 человек больше, чем во время прошлой зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане.

Украинские олимпийцы поборются за медали в 12 из 15 видов спорта: биатлон, бобслей, фристайл, санный спорт, лыжные гонки, фигурное катание, горнолыжный спорт, шорт-трек, прыжки с трамплина, сноуборд, скелетон, лыжное двоеборье.

Впервые за историю участия нашей страны в зимних Играх, спортсмены выступят ​​в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

Спустя две Олимпиады спортсменам из Украины удалось получить лицензии на соревнования в шорт-треке, командном фигурном катании, лыжной эстафете среди женщин. Через 12 лет в Олимпийских играх снова примут участие наши лыжники в прыжках с трамплина

Бойкот Олимпийских игр

Накануне проведения Игр 2022 некоторые страны объявили, что их официальные делегации не будут присутствовать на соревнованиях. Стоить отметить, что это "дипломатический" бойкот. На Олимпиаду не приедут президенты, министры, политические деятели. Спортсменов бойкот не касается.

Отказ стран от посещения Олимпийских игр является выражением несогласия с действиями правительства КНР по отношению к национальным меньшинствам. США и ряд других стран считают нарушением прав человека создание "лагерей перевоспитания" в автономном районе Синьцзян, где людей заставляют отказаться от религии, родного языка, культуры. В такие учреждения принудительно помещают коренных жителей района (уйгуров), исповедующих ислам.

К бойкоту Олимпиады присоединились США, Австралия, Великобритания, Япония, Канада, Бельгия, Дания, Литва, Косово.

В КНР на это заявили, что обвинения основаны на слухах и лжи, а действия США назвали "политической провокацией".

Строгий карантин и тишина на трибунах

Из-за пандемии COVID-19 и вспышки штамма "Омикрон" игроки НХЛ не будут принимать участие в хоккейных соревнованиях Олимпиады 2022. Также на Игры не приедут дипломатические делегации Австрии, Новой Зеландии, Швеции, Индии, Нидерландов.

Участников Олимпиады, тренеров, представителей команд, волонтеров, журналистов, обслуживающий персонал полностью изолируют от внешнего мира. До окончания соревнований они не смогут покидать установленные зоны. Ежедневно они будут сдавать тесты на коронавирус.

Посмотреть соревнования с трибун смогут только граждане КНР, иностранных болельщиков допускать не будут. Однако число китайских зрителей также ограничили, отменив публичную продажу билетов.

Тем, кто все-таки сможет попасть на соревнования по специальному приглашению, придется соблюдать жесткие требования. Зрителям запретили поддерживать спортсменов голосом, можно только аплодировать.

После возвращения с Олимпиады болельщикам нужно будет соблюдать карантин под контролем в течение 7 дней и еще 14 дней после этого находиться на самоизоляции.