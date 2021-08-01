Тихановская призвала МОК расследовать действия Беларуси в отношении спортсменов на ОИ

Тихановская поблагодарила Международный олимпийский комитет за то, что он быстро отреагировал на ситуацию и уже начал разбираться с ней.

"Она (спортсменка Тимановская - ред.) имеет право на международную защиту и на продолжение участия в Олимпийских играх. Также очень важно расследовать нарушение Национальным олимпийским комитетом Беларуси прав спортсменов", - написала она.

Отметим, по последним данным, Тимановская все еще находится в Токио под защитой местной полиции. Рейс, которым спортсменку хотели отправить в Минск уже вылетел из Японии, но Тимановская не проходила регистрацию на него.

Кроме того, Тимановская рассказала белорусскому СМИ о ситуации, которая с ней сложилась. После того, как спортсменка раскритиковала белорусских спортивных чиновников, к ней пришел главный тренер белорусской олимпийской сборной и сказал, чтобы она собирала вещи и ехала в аэропорт.

"Сказал, что у меня 40 минут, чтобы собраться. Я начала складывать вещи, ко мне каждые 10 минут подходили и проверяли, скоро ли я соберусь. Я собирала вещи полтора часа, старалась максимально затягивать время. Переписывалась с мужем, с родственниками, мы думали, что делать, куда обращаться. Приняли решение, что приеду в аэропорт, а там пойду в полицию", - рассказала она.