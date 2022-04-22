Мединский подтвердил серию разговоров с Арахамией в рамках переговоров

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил ряд длительных разговоров со своим визави – Давидом Арахамией.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал политика.
Делегации Украины и РФ продолжают переговоры о прекращении войны. В частности главы делегаций ведут консультации между собой.
"Несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций прошли в пятницу", – ссылаясь на источник в переговорной группе РФ, заявило ТАСС. В то же время Мединский отреагировал на эту информацию коротко: "Подтверждаю".
Вскоре факт разговоров в комментарии СМИ подтвердил и Давид Арахамия. Глава украинской делегации заявил, что очередной раунд переговоров по онлайн-связи провели 21 и 22 апреля.
Тем временем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении позвонить президентам Зеленскому и Путину. Он надеется организовать встречу двух лидеров в Стамбуле.
К слову, МВФ озвучил цену немедленного отказа ЕС от российских энергоносителей.
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