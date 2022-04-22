UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мединский подтвердил серию разговоров с Арахамией в рамках переговоров

Фото: Владимир Мединский (facebook.com/republic.ru)
Автор: Антон Федорцив

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил ряд длительных разговоров со своим визави – Давидом Арахамией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал политика.

Делегации Украины и РФ продолжают переговоры о прекращении войны. В частности главы делегаций ведут консультации между собой.

"Несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций прошли в пятницу", – ссылаясь на источник в переговорной группе РФ, заявило ТАСС. В то же время Мединский отреагировал на эту информацию коротко: "Подтверждаю".

Вскоре факт разговоров в комментарии СМИ подтвердил и Давид Арахамия. Глава украинской делегации заявил, что очередной раунд переговоров по онлайн-связи провели 21 и 22 апреля.

Тем временем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении позвонить президентам Зеленскому и Путину. Он надеется организовать встречу двух лидеров в Стамбуле.

К слову, МВФ озвучил цену немедленного отказа ЕС от российских энергоносителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаДавид АрахамияВторжение России в УкраинуВойна России против Украины