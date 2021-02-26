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Хранить COVID-вакцину Pfizer теперь можно в обычной морозильной камере

Новина українською → США, Пятница 26 февраля 2021 11:14
Хранить COVID-вакцину Pfizer теперь можно в обычной морозильной камере Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

25 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило транспортировку COVID-вакцины Pfizer/BioNTech в обычных морозильных камерах в течение двух недель. Ранее разрешалось хранение при температуре от -80ºC до-60ºC.

Об этом сообщает пресс-служба американского регулятора.

Отмечается, что транспортировка и хранение в обычных морозильных камерах разрешается для неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer/BioNTech.

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило, что позволяет транспортировку и хранение неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 при обычных температурах, которые обычно используются в морозильных камерах для фармацевтических препаратов, в течение периода до двух недель", - говорится в сообщении.

Регулятор объяснил, что такие условия являются альтернативой желаемому хранению неразбавленных флаконов в морозильной камере со сверхнизкой температурой от -80 ° C до -60 ° C. Изменения внесли в бюллетень для медицинских работников, осуществляющих вакцинацию.

"Эта альтернативная температура транспортировки и хранения неразведенных флаконов является достаточной и позволяет транспортировать и хранить флаконы в более гибких условиях. Альтернативная температура транспортировки и хранения поможет облегчить бремя закупки мощного холодильного оборудования для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину до большего количества мест", - объяснил такое решение доктор медицинских наук, директор Центра FDA по оценке и исследований биологических препаратов Питер Маркс.

Напомним, по информации Офиса президента, вакцина против COVID-19 американской компании Pfizer прибудет в Украину в начале марта. Поставки будут осуществляться по глобальному механизму COVAX.

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