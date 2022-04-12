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В Киеве задержали двух мародеров: обокрали квартиры горожан, которые уехали из-за войны

В Киеве задержали двух мародеров (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве правоохранители задержали двух мародеров. Сообщается, что злоумышленники обокрали квартиры киевлян, которые вынуждены были выехать из-за боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

В полицию поступило сообщение от мужчины, о том, что его квартиру, которая расположена в многоэтажке на проспекте Романа Шухевича, обокрали неизвестные.

Полицейские выяснили, что семья заявителя более двух недель назад выехала из столицы из-за военных действий, а когда вернулась, то увидела сломанные замки на входной двери и пистолет внутри.

Правоохранители установили и задержать лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались 35-летний уроженец Черкасской области, который находился в розыске за совершение мошенничества и использования поддельных документов, а также 49-летний иностранец.

Полицейские установили, что один из задержанных является соседом потерпевших, который знал об их длительном отсутствии.

Все вещи полицейские изъяли во время санкционированного обыска. Среди них золотые украшения, телевизор, фотоаппарат, бытовые вещи, одежда и бижутерия.

Также в ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли оружие и патроны.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения.

За совершение кражи в условиях военного положения мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что украинские военные ликвидировали пятерых оккупантов-мародеров в Сумской области.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 48-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Киев