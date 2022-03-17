UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве два человека погибли в результате вызванных обстрелом пожаров

Фото: Пожар на складе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Антон Федорцив

Столичные спасатели к вечеру четверга приступили к ликвидации пожаров в Святошинском районе, вызванных вражеским обстрелом Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

К чрезвычайникам поступило несколько сообщений о возгораниях в районе. В результате попадания снарядов занялись автомобили, травяной настил и склад.

Возгорание авто было ликвидировано силами десяти пожарных. На месте происшествия погиб 1 человек. Ликвидация возгорания травы на площади 5000 кв. м продолжается.

"Еще один вызов поступил о возгорании на складе. Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего производится тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается", – говорится в сообщении.

По оперативной информации, в результате пожара погиб еще один человек. На месте происшествия работает 67 спасателей и 15 единиц пожарной техники.

К слову, столичные правоохранители задержали россиянина, изготавливавшего фальшивые документы прикрытия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевГСЧСПожарСвятошинский районВторжение России в УкраинуВойна России против Украины