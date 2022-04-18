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В результате удара по Харькову погибли двое мирных жителей: СБУ начала расследование

Фото: Последствия обстрелов в Харькове (УНИАН)
Автор: Антон Федорцив

Российские оккупанты продолжают убивать мирных украинцев. В результате удара по Харькову 18 апреля погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской облпрокуратуры.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством. Производство ведут следователи Службы безопасности Украины.

"По данным следствия, 18 апреля 2022 года около 11:50 российские оккупанты обстреляли Основянский район Харькова. Снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов", – говорится в сообщении.

В результате обстрела города погибли мужчина и женщина. Также получили поврежения несколько жилых домов.

К слову, Вооруженные силы сбили вражеский беспилотник над территорией Одесской области.

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