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Убийство сотрудника АП: фигуранту грозит 9 лет тюрьмы

Автор: Дмитрий Левицкий

Подозреваемого в причастности к убийству сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого оставили под стражей до 20 января 2021 года. Во время заседания прокурор попросил для подозреваемого наказание в виде 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на странице в Facebook.

Как установило следствие, в марте 2019 года на улице Багговутовская подозреваемый гражданин Армении вместе с сообщником напали на прохожего, которым оказался Бухтатый. Нападавшие нанесли ему не менее четырех ударов в область головы.

В ходе сегодняшних дебатов в Шевченковском районном суде подозреваемый частично признал свою вину в содеянном.

"Материалы в отношении соучастника преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается", - добавили в прокуратуре.

Напомним, 14 марта в Киеве на улице Багговутовской обнаружили тело сотрудника АП Александра Бухтатого. Сначала в полиции говорили об отсутствии признаков насильственной смерти.

Кроме того, в полиции заявили, что причиной смерти Бухтатого стала ишемическая болезнь сердца. Во время вскрытия тела погибшего обнаружили перелом костей носа.

Позже правоохранители задержали гражданина Армении по подозрению в нападении на Бухтатого. Подозреваемого армянина арестовали 15 марта 2019 года.

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