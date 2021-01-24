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SpaceX успешно запустила ракету с рекордным количеством спутников

Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.

Запуск ракеты-носителя транслировался в YouTube.

Ракета взлетела с комплекса SLC-40 в американском штате Флорида. В рамках миссии Transporter-1 компания SpaceX выведет на околоземную орбиту 143 спутника.

До этого компания за один раз выводила в космос только 64 спутника, а прошлый рекорд был за индийской миссией PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту 104 спутника.

Отметим, что изначально запуск ракеты был запланирован на 23 января. Но в субботу его отменили из-за плохих погодных условий.

Напомним, в декабре ракета компании SpaceX вывела на орбиту спутник SXM-7 корпорации спутникового онлайн-вещания в Северной Америке Sirius XM Holdings.

Кроме того, в ноябре SpaceX вывела на околоземную орбиту спутник Sentinel-6A Michael Freilich для изучения океана. Запуск спутника был частью программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского космического агентства.

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Новости Украины спутниккосмосSpaceXзапуск ракеты