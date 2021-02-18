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NASA сегодня посадит на Марс ровер Perseverance. Трансляция

Новина українською → Вашингтон, Четверг 18 февраля 2021 20:00
NASA сегодня посадит на Марс ровер Perseverance. Трансляция Фото: марсоход Perseverance (nasa.gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня в 22:55 по киевскому времени должна состояться посадка на Марс американского марсохода Perseverance. Около 22:37 марсоход должен войти в разреженную атмосферу Марса, после чего он начнет посадку.

Полет и посадка Perseverance будет проходить в прямом эфире.

Посадка марсохода Perseverance продлится 7 так называемых "минут ужаса". За это время марсоход должен войти в атмосферу, затормозить, выпустить парашют, выбрать место посадки и сесть на марсианскую поверхность.

Во время посадки Perseverance будет делать снимки "красной планеты" и отправлять их в центр управления NASA. Агентство затем опубликует эти снимки на официальном сайте.

Сигнал об удачной посадке, который отправит Perseverance, поступит в Лаборатории реактивного движения NASA только через 11 минут и 22 секунды. Сигналу придется преодолеть около 200 миллионов километров.

Напомним, марсоход Perseverance отправился к "красной планете" 30 июля 2020 года. Все что известно об этой миссии - в материале РБК-Украина.

Добавим, в NASA изменили мнение о реалистичности высадки людей на Луну в 2024 году. Руководство космического агентства заявило о нехватке финансов.

Также РБК-Украина писало, что в феврале на орбиту Марса вышли космические зонды Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

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NASA сегодня посадит на Марс ровер Perseverance. Трансляция
NASA сегодня посадит на Марс ровер Perseverance. Трансляция
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