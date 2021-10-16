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Начал 12-летнюю миссию: NASA успешно запустило в космос зонд Lucy

Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно запустило космический зонд Lucy. В течение 12 лет аппарат будет изучать "троянские астероиды" возле Юпитера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт NASA.

Исследования, которые будет проводить зонд, помогут лучше понять происхождение нашей Солнечной системы благодаря изучению "троянских астероидов", которые крутятся вокруг звезды на орбите рядом с Юпитером.

Зонд отправился в космос на ракете-носителе Atlas V, принадлежащей компании United Launch Alliance. Запуск состоялся со стартовой площадки SLC-41, расположенной на мысе Канаверал во Флориде, в 11:34 по киевскому времени.

Вес аппарата составляет 1,5 тонны, стоимость миссии оценивается в 981 млн долларов.

Lucy будет пролетать рядом с астероидами с целью изучения геологии, физики и химии небесных тел.

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NASAСоединенные Штаты Америки