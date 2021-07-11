Миллиардер Брэнсон осуществил туристический полет в космос. Он опередил Безоса

Брэнсон на корабле космической компании Virgin Galactic поднялся на высоту 80 километров над Землей. Брэнсон и еще трое пассажиров находились на ракетоплане, который был поднят в небо с помощью специального самолета-носителя.

Когда самолет вышел на высоту 16 километров, ракетоплан от него отсоединился и с помощью собственного двигателя поднялся на высоту 80 километров. В состоянии невесомости экипаж находился около 6 минут.

После полета, ракетоплан вернулся на Землю и приземлился на площадке космопорта "Америка".