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Миллиардер Брэнсон осуществил туристический полет в космос. Он опередил Безоса

Автор: Дмитрий Левицкий

Британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон сегодня, 11 июля, совершил свой первый космический полет. Брэнсон стал первым космическим туристом компании Virgin Galactic.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию полета.

Брэнсон на корабле космической компании Virgin Galactic поднялся на высоту 80 километров над Землей. Брэнсон и еще трое пассажиров находились на ракетоплане, который был поднят в небо с помощью специального самолета-носителя.

Когда самолет вышел на высоту 16 километров, ракетоплан от него отсоединился и с помощью собственного двигателя поднялся на высоту 80 километров. В состоянии невесомости экипаж находился около 6 минут.

После полета, ракетоплан вернулся на Землю и приземлился на площадке космопорта "Америка".

Напомним, через несколько дней свой первый космический полет должен осуществить другой миллиардер - основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос.

Добавим, компания Безоса отказывается признавать, что полет Брэнсона является космическим, поскольку самолет Virgin Galactic не достиг линии Кармана.

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