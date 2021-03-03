Корабль Илона Маска для полета на Марс провалил испытания

Прототип корабля должен был совершил скачек на 10 километров с площадки SpaceX, которая расположена в штате Техас, но двигатели не стартовали. После завершения обратного отсчета двигатели корабля выпустили большое облако дыма, но пламя не было и ракета осталась на месте.

Компания планирует проверить двигатели, но сегодня повторный запуск вряд ли состоится.

Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

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Позже представитель команды SpaceX заявил, что через два часа компания планирует снова попробовать запустить прототип корабля Starship. Первый запуск был экстренно отменен сразу после запуска двигателей.