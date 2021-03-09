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Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге: что изменится

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский подписал новую редакцию закона "О финансовом лизинге". Документ гармонизирует законодательство Украины с правом Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон позволит защитить права лизингополучателей, лизингодателей, создать конкурентную среду в этой сфере.

Согласно документу, государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк Украины.

Документ определяет признаки финансового лизинга и его объекты. Это может быть имущество, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и не запрещенное к передаче в лизинг.

При этом не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 ЗУ "Об аренде государственного и коммунального имущества".

В ОП обращают внимание, что в развитых странах через лизинг осуществляется почти треть инвестиций в основные средства, тогда как в Украине этот показатель в последние годы колеблется в пределах 3-4%.

"Подписанный закон усовершенствует инструмент финансового лизинга, расширит возможности предприятий для обновления производственных мощностей, приобретения транспорта, оборудования, техники, недвижимости. Все это будет способствовать увеличению производства валового продукта, а следовательно - росту поступления налогов в государственный бюджет", - отметили у Зеленского.

Закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.

Напомним, этот закон Верховная рада одобрила в начале февраля.

Как писало РБК-Украина, за основу этот закон парламент принял в начале февраля 2020 года.

Так, в Украине с 1 января 2019 года заработал лизинг на жилье для полицейских.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЛизингЗакон
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