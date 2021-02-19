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За день подорожал на 4 тысячи: стоимость биткойна превысила 56 тысяч долларов

Автор: Инна Собора

Стоимость биткойна 19 февраля стремительно растет. Цена за один биткойн уже превысила 56 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

В ходе торговой сессии биткойн рос на 7,68% и в пике достигал 56,1 тысяч долларов.

Цена криптовалюты начала расти 19 февраля после 16:00. За это время стоимость возросла от 52,8 тысяч долларов (что на тот момент было рекордной ценой) до более чем 56 тысяч.

Ранее сообщалось, что благодаря подорожанию рыночная капитализация (стоимость всех биткойнов в обращении) приближается к 1 трлн долларов. Самая популярная в мире криптовалюта за неделю подорожала более чем на 8%, а с начала февраля - примерно на 60%. Аналитики связывают такое укрепление с интересом крупных инвесторов, таких как Tesla.

В то же время Bank of America предупреждает о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к появлению пузырей на финансовых рынках.

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