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Рада разрешила Оператору ГТС покупать газ на бирже

Автор: Юлия Струк

Верховная рада разрешила Оператору ГТС Украины закупку природного газа для балансирующих потребностей на торговых платформах. Парламентарии одобрили соответствующий законопроект №3176 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 300 народных депутатов.

Возможность закупки газа оператором ГТС для балансирующих потребностей была прописана в Кодексе ГТС еще с 2015 года. Однако в силу ограничений закона "О публичных закупках" Оператор ГТС не мог выполнять условия кодекса. Закон о публичных закупках обязывает оператора осуществлять такие закупки исключительно через Prozorro.

На предприятии ранее подчеркивали, что закупка газа на торговой платформе даст толчок для дальнейшего развития всего газового рынка Украины и существенно сблизит его с рынками Евросоюза.

Новость дополняется

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