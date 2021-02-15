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Добытый в Украине газ не экспортируется, - Витренко

Автор: Даша Харченко

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что добытый в Украине газ не экспортируется за границу. Он идет на нужды населения.

Об этом заявил в интервью' "Радио Свобода".

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В то же время Витренко отметил, что невозможно продавать украинцам газ по себестоимости, поскольку из-за этого упадут поступления в бюджет и сократятся субсидии.

"Те, кто разбирается, знают, что мы добываем и отпускаем примерно столько же товарного газа, сколько потребляет население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго, централизованное отопление. Нужно еще учесть тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена", - сообщил он.

Также он заявлял, что Министерство энергетики не располагает точной информацией о количестве газа, что хранится в хранилищах "Нафтогаза". В министерстве рассчитывают, что эта ситуация будет исправлена в ближайшее время.

Напомним, в январе на треть вырос отбор газа из подземных газохранилищ (ПХГ) Украины.

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