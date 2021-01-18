Железнодорожные билеты подорожают: на сколько вырастет стоимость в 2021 году

Стоимость железнодорожных билетов в Украине вырастет на 2% уже с 1 марта 2021 года. Потом билеты будут дорожать ежемесячно до конца года.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Запланировано, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по два процента", - сообщил министр.

По его словам, индексация пассажирских перевозок "Укрзализныци" не проводилась два года.

"Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, свыше трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла", - сказал он.

Напомним, в декабре 2019 года пресс-служба АО "Укрзализныця" сообщила о планах повышать тарифы на пассажирские перевозки по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года. Таким образом, планировалось, что в результате, цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%.

Однако в марте Министерство инфраструктуры Украины отказалось согласовать индексацию тарифов на проезд железнодорожным транспортом пассажиров, которую планировали начать с 1 марта 2020 года.